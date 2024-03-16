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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احترام متبادل .. ميمي جمال تكشف كواليس مسلسل العتاولة |خاص

ميمي جمال
ميمي جمال

أشادت الفنانة ميمي جمال بكواليس مسلسل “العتاولة” التى تشارك فيه ويعرض فى الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت ميمي جمال فى تصريحات ل"صدي البلد"، أن مسلسل العتاولة يعتبر من أمتع الكواليس التى شاركت فيها على الإطلاق وكانت مليئة بروح التعاون من قبل أحمد السقا وطارق لطفى وباسم السمرة أيضا وكانت مليئة بالحب والإحترام .

وعن ظهور الثنائي طارق لطفي وأحمد السقا سويًا فى العمل ، قالت ميمي جمال: أن وجودهما سويًا بعمل واحد يشكل دويتو ناجح وقوي خاصة أنهما أشقاء ضمن أحداث المسلسل.

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ونجح مسلسل العتاولة للنجوم أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة، في تصدر مؤشرات البحث علي محرك جوجل ومنصة شاهد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بسبب أحداث المسلسل الشيقة بجانب " الايفيهات" والمواقف الكوميدية التي يقع فيها أبطال العمل.

وحقق مسلسل العتاولة خلال الأيام الماضية انتشاراً كبيراً من بداية الأحداث، سواء علي المستوي الجماهيري أو السوشيال ميديا، خصوصا مع طرح الأغنية الدعائية للمسلسل، الذي يؤديها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وايضا اغنية "قنبلة الجيل" التي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، التي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته. 

 

أبطال مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

 

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