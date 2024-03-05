ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

يشهد الموسم الرمضاني 2024 مشاركة قوية ومتميزة للفنانة ميمي جمال كالعادة، حيث تشارك فى مسلسلات “العتاولة” ، “بقينا اتنين” ، “الحشاشين” ، ومسلسل كامل العدد بلس1.

حرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار مع ميمي جمال، لتكشف لنا تفاصيل جديدة عن أحدث أعمالها فى موسم رمضان لعام 2024.

شاهدنا برومو مسلسل "كامل العدد بلس1" وظهورك كان المفاجأة .. ما الذى شجعك للمشاركة فى المسلسل ؟

فى الحقيقة أنا تحمست للمشاركة فى الجزء الثاني من المسلسل نظرًا للنجاح الجماهيري الكبير الذى حققه الجزء الأول، وأنا سأجسد دور والدة الراحل مصطفي الدرويش، وأهتم دائمًا بأحفادي حسن وحسين.



لاحظنا فى البرومو الرسمي للمسلسل استشهادك بالشخصية الشهيرة "روقة" التى قدمتها الفنانة نورا من قبل .. هل الدور سيكون مقتبص من هذه الشخصية بالفعل؟

ليست لها علاقة بروقة ولكني أجسد ضمن الأحداث شخصية شعبية وليست إرستقراطية على الإطلاق، وفيها طابع كوميدي ويحدث المناوشات بيني وبين باقي الحموات وهما إسعاد يونس التى تجسد دور الشخصية الراقية ، وبين ألفت إمام التى تجسد الشخصية العبقرية ، لذلك استشهدت بمقولة "لو كانت دي الأنوثة مكنتش أحلي واحدة هتبقي روقة" .



ننتقل إلى ثاني مشاركتك فى الماراثون الرمضاني2024 وهو مسلسل "العتاولة" .. حدثينا عن كواليس العمل خاصة التوليفة بين أحمد السقا وطارق لطفي التى لم نراها منذ سنوات ؟

مسلسل العتاولة من أمتع الكواليس التى رأيتها على الإطلاق والتعاون بيننا فوق الرائع من قبل أحمد السقا وطارق لطفى وباسم السمرة أيضا ، لذا الكواليس مليئة بالحب والإحترام بيننا بشكل كبير ، وظهور الثنائي طارق لطفي وأحمد السقا سويًا فى العمل يشكل دويتو ناجح وقوي خاصة أنهما أشقاء ضمن أحداث المسلسل.



شاهدنا أيضًا البرومو الرسمي لمسلسل "الحشاشين" الذى يأخذ الطابع التاريخي نوعًا ما .. ما هى طبيعة الدور التى تجسدينه ضمن أحداث المسلسل؟

فى الحقيقة أنا أظهر فى المسلسل كضيفة شرف.. وأجسد دور السيدة التى توفر الجواري لملوك القصور فى تلك هذا الوقت، وأنا المسؤلة عن جميع الجواري ليظهروا بمظهر لائق حتى يأتي الأمير ويختار من بينهما.



وهناك أيضًا مسلسل "بقينا اتنين" .. وهذا ليس التعاون الأول مع الفنان شريف منير .. حدثينا عن طبيعة الدور؟



بالفعل مسلسل "بقينا اتنين" هو مسلسل جميل وممتع للغاية ، ويناقش فكرة إجتماعية جديدة ومختلفة تمامًا ، وأنا أجسد دورشخصية ليلي الام الإرستقراطية ،ووالدة رانيا يوسف وهي متزوجة من شريف منير ، لكني أحب زوج ابنتي بشكل قوي جدًا لدرجة أن ابنتي تشعر بالغيرة منه حتى فى المجال العملي ، ونقدم ضمن أحداث المسلسل فكرة التنافس بين الأزواج بشكل طريف ، والتى من المفترض أن لا تؤثر بالسلب على المنزل.



بمناسبة التطرق إلي الغيرة بين الأزواج .. وحضرتك تزوجتي من الفنان الكبير الراحل حسن مصطفي وكنتوا فى نفس مجال العمل هل كان هناك غيرة فنية بينكما ؟



فى الحقيقة ، فى بداية زواجنا كنت أشعر بالغيرة لأني كنت مبتدئة وليست بحجم نجومية حسن مصطفي ، خصوصًا أن فؤاد المهندس كان يدعوه للعمل فى جميع أعماله ، لذلك بدأت أشعر بالغيرة ليست ضيقًا منه بالعكس، لكن بسبب عدم إلتفات أحد لي ، وبعد أن بدأت إنطلاقتي فى المسرح أصبحنا فى نفس درجة الشهرة ، لكن لم يحدث بيننا أي غيرة أو حقد فني مطلقًا .



تداولت تصريحات خلال الفترة الماضية بمشاركتك فى مسلسل "جودر" .. هل تراجعتي عن المشاركة فى العمل بالفعل؟

بالفعل كان هناك كلام بالمشاركة من قبل ياسر جلال عندما رأيته فى السعودية ، لكن يبدو أن الظروف لم تسمح والورق ليس قدم لي من الأساس.



شاهدنا عودة مسرحية هامة للفنانة ميمي جمال فى مسرحية "الصندوق الاحمر" التى عرضت فى السعودية .. حدثينا عن هذه العودة وردود فعل الجمهور السعودي؟

بالطبع أنا لم أشاهد مثل جمال ردود فعل وإستقبال الجمهور السعودي لي ، لأنهم يهتموا بشكل كبير بالنجوم الكبيرة أكثر من النجوم الشباب ، ويشاهدوا دائمًا بأعمالنا ، وليلي علوي كانت سبب تشجيعي لعودتي على المسرح لأنها مبتعدة عن المسرح لمدة 30 عام منذ مسرحية "الحلوة والوحشين"، ورشحتني للعمل فى مسرحية "الصندوق الأحمر" ، ولا يمكن أن أرفض خاصة أني بحب ليلي علوي جدًا على المستوي الشخصي .



بما أننا شاهدنا الفترة الأخيرة عودة سينمائية قوية للكثير من الفنانات .. ما رأيك فى الساحة السينمائية خلال الفترة الحالية؟

فى الحقيقة من وجهة نظري، السينما حاليًا تندرج تحت اتجاهين مختلفين ، وهما الاتجاه نحو ما هو جديد تمامًا ومختلف وما يتلائم مع العصر الحديث من فنانين ومن قصة تملك بداية ونهاية بشكل كوميدي ، والأتجاه الأخر هو تواجد الفنانين الكبار الذين يملكوا مشوار سينمائي قوي ويدركوا المفهوم الحقيقي للسينما .



بمناسبة تواجد الفنانة ميمي جمال دائمًا فى الأعمال المتميزة والناجحة بشكل مستمر .. كان هناك تصريح للفنانة صفية العمري "بأن الزمن دا مش زمنا" .. ما رأيك فى هذا التصريح؟

أعتقد أن هذا التصريح بسبب أنها لم تجد دور قوي حتي الأن ، لأنها صفية العمري فنانة كبيرة وذات ثقل وليست مجرد فنانة ، لكن من وجهة نظري أن الفنان يحتاج دائمًا للعمل خاصة مع التقدم فى السن لأن التعايش بدون عمل شيء ممل للغاية حتى وأن كان يملك أسرة ، لأن يجب أن يكون إختلاط بشكل مستمر ، معلقة: "أنا ضد القعاد فى البيت تمامًا إلا لو الدنيا قالتلك كفاية بسبب كبر السن أو عدم القدرة على العمل".



نشاهد الفنانة ميمي جمال دائمًا فى حالة تفاعل على أبليكشن “تيك توك” رفقة أحفادك .. هل من الممكن أن نراكي فى تقديم برنامج عالسوشيال ميديا؟

بالطبع أنا أحب تقديم هذا النوع من الحلقات وكثير من الجمهور يطلب مني ذلك بإستمرار .. لكن بناتي رافضين للفكرة ، وفى نفس الوقت أنا لا أملك شيء جديد يقال لأن الجمهور يعرف كل تفاصيل حياتي.