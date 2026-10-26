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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور سويلم يترأس جلسة رفيعة المستوى حول الاستعدادات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

المرحلة الأخيرة نحو أبوظبي
المرحلة الأخيرة نحو أبوظبي
حنان توفيق

ترأس  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بعنوان «المرحلة الأخيرة نحو أبوظبي: من الحوار إلى العمل من أجل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦»، والتي تهدف إلى استعراض الاستعدادات الجارية للمؤتمر المقرر عقده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٦، ومناقشة الأولويات والمبادرات المقترحة لتعزيز العمل الدولي في مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الطموحات والالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية تحقق نتائج ملموسة في قطاع المياه.

وأشار سيادته إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ أسهم في استعادة الزخم السياسي اللازم لدفع أجندة المياه العالمية، مؤكدًا أن المسؤولية المشتركة خلال المرحلة الحالية تتمثل في ترجمة هذا الزخم إلى خطوات تنفيذية ملموسة، من خلال تعزيز الشراكات وتكثيف التعاون الدولي، وتحقيق مزيد من التكامل بين المبادرات والمخرجات المرتبطة بالحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تواصل تعاونها مع اليابان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، بهدف دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق نتائج فعالة ومستدامة في مجال المياه، مشيرًا إلى أهمية البناء على الجهود التحضيرية السابقة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان اتساق الأولويات والمبادرات المطروحة خلال المؤتمر.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والشركاء المعنيين بملف المياه، حيث تناولت المناقشات تطورات الاستعدادات للمؤتمر، والأولويات الإقليمية والدولية، والمبادرات الرئيسية المنبثقة عن الحوارات التفاعلية، إلى جانب سبل تعزيز الشراكات وتوفير التمويل اللازم ودعم تنفيذ المبادرات وتوسيع نطاق تطبيقها، بما يحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

وأكد الدكتور سويلم أهمية النظر إلى مؤتمر أبوظبي باعتباره محطة مهمة ضمن مسار متواصل للعمل الدولي في مجال المياه، مع ضرورة ضمان استمرارية الجهود والبناء على النتائج المحققة وصولًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٨ وما بعد ذلك، مشددًا على أن المناقشات التي تستضيفها القاهرة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الأولويات وتعزيز التكامل بين المبادرات الدولية ودعم نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

ومن جانبه أشار السيد/ عبد الله بالعلا، مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أننا وصلنا الآن للمرحلة الأخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، متوجها بالتحية لمصر على استقبال السادة الوزراء والمسؤولين والمختصين فى مجال المياه في أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي يعد المحطة الأخيرة قبل عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرًا للمجهودات التي تمت خلال العامين الماضيين للإعداد للمؤتمر، والتي تم خلال الاستماع لآراء الجميع من المسؤولين والمختصين في مجال المياه والقطاع الخاص وكافة المعنيين بقضايا المياه. وأشار سيادته إلى أن الفترة القادمة تتطلب بذل مجهودات كبيرة لخدمة قضايا المياه ومواجهة تغير المناخ من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتحرك المشترك ووجود رؤية سياسية واضحة لدعم قضايا المياه حول العالم.

ومن جانبه .. أشار السيد الدكتور/ شيخ تيجان وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، أن النجاح الحقيقي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ سيتم قياسه من خلال ما يتحقق من تحسن ملموس في وضع المياه على المستوى العالمي، والوصول إلى نتائج واضحة وحقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى خبرة السنغال في تحويل السياسات إلى مشروعات فعلية يتم تنفيذها وفقًا لأولويات واضحة تخدم قضايا المياه. وأكد سيادته أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول وتبادل الخبرات، وزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع المياه، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال المياه، وقيام الدول بدمج قضايا المياه ضمن الخطط الوطنية للدول.

ومن جانبها .. اشارت السيدة/ ريتنو مارسودي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للمياه، إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لخدمة قضايا المياه، مشيرة لما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود كبيرة استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦،  ومؤكدةً على ضرورة مواصلة هذه الجهود مستقبلا، وأوضحت سيادتها أن ما تم تحقيقه خلال عام ٢٠٢٦ يمثل بداية لمزيد من الجهود التي ستمتد إلى المؤتمرات المقبلة، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٨ والمنتدى العالمي للمياه المقرر عقده في الرياض عام ٢٠٢٧.

رفيعة المستوى المرحلة الأخيرة نحو أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ والمنتدى العالمي

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