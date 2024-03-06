فكرة اجتماعية جديدة.. ميمي جمال تكشف عن دورها بمسلسل "بقينا اتنين" |خاص

كشفت الفنانة ميمي جمال عن طبيعة دورهافى مسلسل "بقينا اتنين" ، والذى من المقرر أن يشارك في الموسم الرمضاني٢٠٢٤.

وقالت ميمي جمال فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أن مسلسل "بقينا اتنين" هو مسلسل ممتع جدا ، ويناقش فكرة إجتماعية جديدة ومختلفة تمامًا ، وأنها تجسد دورشخصية ليلي الام الإرستقراطية ،ووالدة رانيا يوسف المتزوجة من شريف منير ، لكنها تحب زوج ابنتها بشكل قوي جدًا لدرجة أن ابنتها تشعر بالغيرة منه حتى فى المجال العملي ، وتقدم ضمن أحداث المسلسل فكرة التنافس بين الأزواج بشكل طريف ، والتى من المفترض أن لا تؤثر بالسلب على المنزل.

وعن عدم مشاركتها فى مسلسل"جودر" الذى كانت من المقرر أن تشارك فيه، قالت ميمي جمال، معلقا: بالفعل كان هناك كلام بالمشاركة من قبل ياسر جلال عندما رأيته فى السعودية ، لكن يبدو أن الظروف لم تسمح والورق لم يقدم لي من الأساس.

ومسلسل “بقينا اتنين” تدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما التي اعتاد المنتج كريم أبوذكري على تقديمها للجمهور "لايت كوميدي اجتماعي" ويتكون من 20 حلقة.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.