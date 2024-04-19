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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدي الإتربي: أحمد السقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه

هدي الإتربي
هدي الإتربي

أشادت الفنانة هدي الإتربي بالعمل مع الفنان أحمد السقا بعد تعاونهما معا فى مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت هدي الإتربي خلال لقائها ببرنامج “عرب وود” ، أن أحمد السقا إنسان جميل ويحرص دائما على دقة تفاصيل العمل وعلى أن يظهر بشكل مميز هو وفريق العمل جميعا.

وأضافت هدي الإتربي، قائلة: أن أحمد السقا يحرص دائما على يعرض الشغل بأفضل شكل حتي ينال إعجاب الجمهور ، معلقة: “أحمدالسقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه وبيحب ان كل واحد ياخد مساحته ودايما يقولنا المسلسل دا مش بطولتي لوحدي”.

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

وشارك مسلسل «العتاولة» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

اخبار هدي الاتربي الفنانة هدي الأتربي أبطال مسلسل العتاولة مسلسل “العتاولة” كواليس مسلسلات رمضان٢٠٢٤

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