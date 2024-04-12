هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

أعربت الفنانة هدي الإتربي عن سعادتها بردود فعل الجمهور عن مسلسل “العتاولة” الذى شاركت به فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤.

وقالت هدي الإتربي فر تصريحات لـ "et بالعربي"، إنها سعيدة بأنها كانت جزءًا من مسلسل “العتاولة” لأنه قابل ردود فعل قوية وكانت تشاهد حماس الجمهور بشكل قوي، معلقة: “مسلسل العتاولة كان هو مسلسل الشارع وحقق أعلي مشاهدات فى رمضان” .

واستكملت هدي الإتربي حديثها، قائلة: إنها لم تقابل أى ردود فعل سلبية عن دورها ولكنها تنزعج من الأشخاص الذين يبتعدون عن أساس الدور ، ويعلقون على الملابس أو الطريقة ، لأنه أى دور يستغرق وقتا طويلا حتى يظهر للجمهور وهذا تقليل من جميع القائمين على الشخصية خصوصا أن شخصية دينا متواجدة فى المجتمع وليست من وحي الخيال.

وعن تواجد هدي الأتربي فى الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” ، قالت إنها حتى الآن لم يحسم وجودها فى الجزء الثاني أم لا وأنها حتى الآن لم توقع على الورق.

وشارك مسلسل «العتاولة» فى ماراثون رمضان ٢٠٢٤، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.