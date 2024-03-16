مسلسل العتاولة .. هدى الإتربي تتحدث عن شخصية دينا

عبرت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بنجاح شخصية دينا التي تقدمها في أحداث مسلسل العتاولة خلال شهر رمضان بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل.



وأكدت الاتربي انها تتابع كل ردود الفعل حول الشخصية خصوصا انها قدمتها من وحي دلع وخفة دم الفتاة الشعبية التي تعودنا عليها في أفلام الخمسينيات والستينيات على طريقة هند رستم وتحية كاريوكا.

وأشارت إلى أنها تتابع تعليقات الجمهور على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي خصوصا بعد تخطي الفيديوهات الخاصة بها من المسلسل 30 مليون مشاهدة على مختلف المنصات.

ونشرت صورة بعد تصدرها التريند على موقع “إنستجرام” علقت عيها: "شكرا لكل القائمين على مسلسل العتاولة.. ومبروك نجاحنا ونجاح المسلسل.. والحمد لله على كرم ربنا ونتيجة تعبنا كلنا".

مسلسل «العتاولة» من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب،هدى الاتربي ومحمد التاجي ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

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