دعارة وانحراف.. أحد ضحايا حفلات التكنو يكشف كواليس خطيرة.. ويحذر: بيئة فساد

البنات بالهوت شورت والسهر للصبح

قال عمرو، أحد ضحايا حفلات التكنو، إن حفلات التكنو موجودة في مصر منذ أكثر من 10 سنوات وبعض الحفلات تقام بنظام البرايفت والآخر تقام في أماكن عامة، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر بعض الأشخاص في الحفلات أشكالهم تبدو غريبة.

وأضاف عمرو في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن حفلات التكنو بيئة جيدة للفساد والسهر حتى الساعات الأولى من الصباح، بصحبة الفتيات الآتي يرتدين ملابس قصيرة جدا وسط الشباب في حالة كبيرة من الهرج والمرج وعدم الانضباط دون علم ذويهم بأماكن وجودهم، لافتا إلى أن الحفلات تمتد حتى التاسعة صباحا.

البنات بتقول عايزين ننبسط



وتابع أحد ضحايا حفلات التكنو، أن أسعار التذاكر تبدأ من 2000 جنيه وهناك حفلات تكسر حاجز الـ 6000 جنيه، معقبا: "البنت بتحور وتكذب على أهلها بحجة إنها عند صحبتها تروح حفلات التكنو وتقولك أنا عايزاه اتبسط".

