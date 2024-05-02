ثلاثي الأهلي يتدخل لحل أزمة أفشة وكولر

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن محاولات ثلاثي الأهلي لحل أزمة كولر مع أفشة.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "ثلاثي الأهلي رامى ربيعة ومحمد الشناوي وعلي معلول يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء أزمة زميلهم محمد مجدي أفشة مع مارسيل كولر بعد قرار الأخير باستبعاده من مباراة الإسماعيلي ومحاولة إقناع المدرب السويسري بالعفو عنه".

كشف الإعلامى محمد الليثى أن أزمة مارسيل كولر مدرب الفريق مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق واللي أشتعلت بشكل واضح الساعات اللي فاتت حيث الأزمة خدت مُنحنى خطير عندما قرر كولر استبعاد أفشة من مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري ، ومن ساعتها وجمهور الأهلي بيسأل عن الكواليس والتفاصيل ومستجدات الأزمة.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " مصادرنا في الأهلي ، قالت أن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة مستفسرا منه عن واقعة أفشة.