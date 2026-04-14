بث مباشر يهز الإسكندرية.. سيدة تتهم زوجها بالخيانة وتدخل في حالة انهيار على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لبث مباشر ظهرت فيه سيدة من محافظة الإسكندرية، وهي تتهم زوجها بخيانتها مع سيدة أخرى تُدعى “لقاء”، مؤكدة – بحسب روايتها – وجود علاقة غير شرعية بينهما.

وظهرت السيدة خلال الفيديو في حالة انهيار وانفعال شديد، حيث دخلت في نوبة صراخ وبكاء هستيري، موجهة اتهامات حادة لزوجها، وسط استغاثات متكررة، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المتابعين.

تفاصيل صادمة

وخلال البث، أكدت السيدة أن المكان الذي تتواجد به هو مكتب للاستشارات القانونية خاص بها قامت بتجهيزه على نفقتها الشخصية، مشددة على حقها فيه، بينما ظهر الزوج في الفيديو وهو يهددها باتخاذ إجراءات قانونية ضدها قد تصل إلى الحبس كما قام بالاعتداء عليها بالضرب.

ردود الأفعال

الفيديو أثار حالة واسعة من الجدل، حيث تعاطف مشاهدي البث مع السيدة بسبب حالتها النفسية، فيما طالب آخرون بضرورة التحقق من الواقعة كاملة .

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أو بيان من الجهات المعنية حول الواقعة.