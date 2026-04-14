مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر .. تصدر ملف مواعيد غلق المحلات بعد انتهاء أعياد المسيحيين 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، في ظل تزايد اهتمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بمعرفة المواعيد الرسمية الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمولات، خاصة بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي جاءت بالتزامن مع احتفالات الأقباط، وما تبعها من تعديلات على ساعات العمل داخل مختلف المحافظات.

تفاصيل مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين

شهدت الفترة الماضية قرارات استثنائية تتعلق بمد ساعات عمل المحلات، حيث قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكون مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم أمام الجمهور في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بدلًا من التاسعة مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى يوم الإثنين 13 أبريل 2026.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بهدف التيسير على المواطنين خلال فترة أعياد الإخوة المسيحيين، وتوفير مرونة أكبر في حركة الأسواق خلال هذه المناسبة.

مد مواعيد فتح المحلات حتى نهاية أبريل 2026

لم تتوقف التعديلات عند فترة الأعياد فقط، بل تقرر مد العمل بهذه المواعيد، بحيث تستمر المحلات والمقاهي في استقبال الجمهور حتى الساعة 11 مساءً حتى نهاية شهر أبريل 2026، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية من هذه المواعيد، نظرًا لطبيعة النشاط بها.

ويأتي هذا التمديد في إطار دعم الحركة التجارية وتنشيط الأسواق، خاصة خلال موسم الإجازات والاحتفالات الذي يشهد زيادة في الإقبال على الشراء والخروج.

مواعيد الغلق الأساسية ضمن خطة ترشيد الكهرباء

في المقابل، كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق العودة إلى مواعيد الغلق الأساسية، والتي تقضي بإغلاق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم 28 مارس 2026 ولمدة شهر كامل، ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة القومية.

أهداف قرارات تنظيم مواعيد الغلق في مصر

تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير العاجلة التي أقرتها الحكومة بهدف مواجهة التحديات المرتبطة باستهلاك الطاقة، حيث تشمل الخطة تقليل ساعات تشغيل الأنشطة التجارية، إلى جانب إطفاء الإعلانات المضيئة، بما يسهم في خفض الاستهلاك الكلي للكهرباء.

وتهدف هذه الخطوات أيضًا إلى تجنب أي زيادات محتملة في أسعار الكهرباء، والحد من الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات.

عدد أيام إجازة أعياد المسيحيين 2026

حصل الإخوة المسيحيون في مصر على إجازة رسمية امتدت إلى 6 أيام، حيث بدأت يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 بمناسبة أحد الشعانين، واستمرت من يوم الخميس 9 أبريل وحتى يوم الإثنين 13 أبريل 2026 بمناسبة الأسبوع المقدس.

وساهمت هذه الإجازة الممتدة في زيادة معدلات الإقبال على الأسواق والمحال التجارية، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار مد ساعات العمل خلال هذه الفترة لتلبية احتياجات المواطنين.

تأثير القرارات على الأسواق وحركة المواطنين

انعكست قرارات مد مواعيد فتح وغلق المحلات بشكل مباشر على حركة الأسواق، حيث ساعدت في زيادة النشاط التجاري خلال ساعات المساء، ومنحت المواطنين وقتًا أطول للتسوق والتنزه خلال فترة الأعياد.

كما أسهمت هذه القرارات في تحقيق توازن بين متطلبات ترشيد الطاقة من جهة، والحفاظ على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، وهو ما يعكس توجهًا مرنًا في إدارة الأزمات والتعامل مع الظروف الاستثنائية.