الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ساعات إضافية للتسوق والتنزه.. مواعيد غلق المحلات في أعياد المسيحيين

خالد يوسف

تزامنا مع أعياد الأخوة الأقباط،  يهتم الكثيرون بمعرفة مواعيد غلق المحلات في أعياد المسيحيين، وذلك بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بتعديل مواعيد غلق المحلات العامة والمقاهي والمولات والمطاعم خلال الفترة من الجمعة 10 أبريل 2026 وحتى الاثنين 13 أبريل 2026.


مواعيد غلق المحلات في أعياد المسيحيين

كشف رئيس الوزراء، عن مواعيد غلق المحلات في أعياد المسيحيين، موضحا أنه بداية من أمس الجمعة حتى يوم الاثنين 13 أبريل 2026، سيتم فتح المحال حتى الساعة الـ 11 مساء بدلا من الساعة الـ 9 مساء.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ذلك في إطار التيسير على المواطنين تزامنًا مع احتفالات أعياد المسيحيين، واستنادًا إلى توصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وتنظيم العمل داخل الأسواق.

تعديل مواعيد غلق المحال حتى آخر الشهر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار مجلس الوزراء بالعمل بموعد الغلق للمحلات والمطاعم في الـ 11 مساء حتى نهاية شهر أبريل الحالي بدلا من 9 مساء كما كان الحال سابقا.

وقال رئيس الوزراء، إن هذا الأمر غقب مناقشة القرار في ضوء الهدنة بين الولايات المتحدة و إيران التي تمت والتي بدأت تنعكس في حدوث انخفاض نسبي في أسعار الوقود، وتماشيا مع هذه الأمور وعلى أمل أن تستقر الأمور تم اتخاذ هذا القرار .

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت تحديد موعد غلق المحلات بـ 9 مساء لمدة شهر من 28 مارس حتى 27 أبريل، واتخذت قرارا استثنائيا بالغلق 11 مساء مع أعياد الأقباط لمدة 3 أيام ، ولكن مع التطورات تقرر العمل بموعد 11 مساء حتى نهاية الشهر مع استثناء المناطق السياحية الأثرية.

المحلات المستثناة من مواعيد الغلق

نص القرار على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، حيث تشمل الاستثناءات الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت ومحال البقالة، باعتبارها من المنشآت التي تلبي احتياجات يومية ضرورية.

كما شمل القرار استثناء المناطق السياحية والترفيهية، والتي تمتد إلى محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، إلى جانب مدينتي الغردقة ومرسى علم، فضلًا عن المنشآت والمحال الواقعة على ضفاف نهر النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد القرار أيضًا استمرار عمل المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا داخل المطارات والموانئ البرية والبحرية ومحطات السكك الحديدية، وكذلك داخل المنشآت الفندقية، دون التقيد بمواعيد الغلق الجديدة، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل بيع الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة.

بوجاتي
