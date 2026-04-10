إسرائيل.. اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه صفد
محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد.. والحسم في القاهرة
معتمد جمال: فوز الزمالك على شباب بلوزداد خطوة أولى نحو النهائي
أحمد حسن: الأهلي يفاوض حارس مرمى إسباني لتولي منصب المدير الرياضي
5 مخاطبات رسمية.. تحرك عاجل من الأهلي بعد أزمة مباراة سيراميكا
رفاقي في هذه الرحلة .. قاليباف ينشر صورة لشهداء وحقائب أطفال ميناب
رسالة نارية من عمرو أديب لـ ترامب: تركت زوجتك لوحدها تدافع نفسها
500 ألف جنيه غرامة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة .. على من تُطبق؟
النيران ارتفعت للسماء.. حريق هائل قرب كوبري القصبجي بالمنيب.. صور
سبب خروج خوان بيزيرا من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
صدى البلد يكرم طارق النهري عن نجاحه في «درش» و«المداح» في ندوة خاصة
تعليق ساخر من عمرو أديب على ضربة جزاء الأهلي بمباراة سيراميكا
برلمان

مع تطبيق المواعيد .. كيف نظم القانون قواعد غلق المحال العامة؟

عبد الرحمن سرحان

بدأت الحكومة، اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، تطبيق قرار مد مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، لتكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك في إطار قرارات استثنائية تستهدف التيسير على المواطنين خلال الفترة الحالية.

ويأتي القرار في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، وسط متابعة مستمرة لمدى الالتزام بالتوقيتات الجديدة، بالتوازي مع تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين وفقًا لقانون المحال العامة.

عقوبات مشددة للمخالفين

وينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على فرض غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المقررة، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

كما حدد القانون عقوبات أكثر صرامة لمن يدير منشأة دون ترخيص، حيث تتراوح الغرامات بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، إلى جانب غلق المنشأة على نفقة المخالف.

غرامات فورية لضبط الالتزام

وفي إطار تشديد الرقابة، أجاز القانون توقيع غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، مع إمكانية تطبيق عقوبات بالحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة ضمن الإجراءات الاستثنائية.

كما يتم توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، بما يضمن تنفيذ القرار بشكل فعّال على أرض الواقع.

أنشطة مستثناة من القرار

ويستثني القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، تشمل:

محال البقالة والسوبر ماركت

المخابز والأفران

الصيدليات

المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا بالموانئ والمطارات ومحطات القطارات

المنشآت الفندقية وما يتبعها من أنشطة

محال بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة

الحكومة تتابع ردود الأفعال

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف مواعيد الغلق شهد تباينًا في الآراء، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس كافة ردود الأفعال بعناية لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح أن القرار السابق كان ينص على الغلق في التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة يومي الخميس والجمعة، قبل صدور القرار الاستثنائي الحالي بمد العمل حتى الساعة 11 مساءً خلال هذه الفترة.

التزام إلزامي ورقابة مكثفة

ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، تتجه الأجهزة التنفيذية إلى تكثيف حملات الرقابة على المحال والمنشآت التجارية، لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأسواق وتحقيق الانضباط العام.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

مايكروسوفت تفتح أخيرًا باب «الميزات التجريبية» في ويندوز 11 بدون أدوات خارجية

حمامة زاجلة تهزم الإنترنت.. كيف خسرت الكابلات سباق السرعة؟

أخبار السيارات| نيسان تودع سيارتها الشهيرة.. وأبو ظبي تنقذ ماكلارين من الإفلاس

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. ركز على هدف واحد بدل التشتت

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

