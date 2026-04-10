محافظ أسيوط: غلق وتشميع 44 محلا ومنشأة مخالفة لمواعيد الإغلاق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المحال العامة والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بقرارات مواعيد الغلق الرسمية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط العام.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تنفذ بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، من خلال مرور ميداني دوري ومفاجئ لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشأن نتائج الحملات، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 44 محلًا ومنشأة تجارية لمخالفة مواعيد الغلق المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مركز السيطرة يتابع الموقف على مدار الساعة، بما يضمن سرعة رصد أي تجاوزات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حسم لأي مخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب الأنشطة بقرارات مواعيد الغلق، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تنظيم الحركة داخل الشارع الأسيوطي.

ودعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات، عبر الخط الساخن (114)، أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.