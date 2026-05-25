أفشة يهنئ أحمد عبد القادر بعيد ميلاده.. ماذا قال؟

حرص محمد مجدي أفشة لاعب الاتحاد السكندري، على تهنئة أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على انستجرام.

وكتب أفشة عبر ستوري انستجرام: “عيد ميلاد سعيد يا اخويا”.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة خلال الأيام الماضية مع أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حاليا في صفوف نادي الكرمة العراقي، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء، يقود بنفسه ملف التفاوض مع اللاعب، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك منحت وعودا بحل أزمة القيد وتسوية المديونيات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة وتدعيم الفريق بشكل قوي.