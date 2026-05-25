الدوري القطري.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن حسين الشحات

يترقب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حسم موقف ناديه النهائي بشأن ملف تجديد عقده، قبل الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى لتحديد خطوته القادمة خلال الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر فيسبوك: “مصدر مقرب من حسين الشحات أكد أنه سينتقل للدوري القطري حال فشل مفاوضات تجديده مع الأهلي”.

وعقدت إدارة الأهلي جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام الماضية، لمناقشة تفاصيل تمديد التعاقد، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مدة العقد التي باتت قريبة من موسمين بدلاً من موسم واحد، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة حول الجوانب المالية.

ويأتي تحرك الأهلي في إطار رغبته في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن الشحات يعد من العناصر ذات الخبرة داخل صفوف الفريق، وقدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية