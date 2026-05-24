مصير حسين الشحات مع الأهلي بعد نهاية عقده

يترقب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حسم موقف ناديه النهائي بشأن ملف تجديد عقده، قبل الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى لتحديد خطوته القادمة خلال الفترة المقبلة.

وعقدت إدارة الأهلي جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام الماضية، لمناقشة تفاصيل تمديد التعاقد، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مدة العقد التي باتت قريبة من موسمين بدلاً من موسم واحد، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة حول الجوانب المالية.

ويأتي تحرك الأهلي في إطار رغبته في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة أن الشحات يعد من العناصر ذات الخبرة داخل صفوف الفريق، وقدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية.

في الوقت نفسه، طلب مسؤولو النادي من اللاعب تأجيل النظر في أي عروض خارجية لحين الانتهاء من ملف التجديد بشكل رسمي، في ظل ارتباط اسمه بعدد من العروض من أندية خارجية خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، يفضل اللاعب الاستمرار داخل القلعة الحمراء، حيث أبدى مرونة كبيرة في ملف التجديد، رغم امتلاكه عروضًا من أندية في الخليج وليبيا، إلا أن رغبته الأولى تبقى إنهاء مسيرته داخل الأهلي.

ومن المنتظر أن يتم حسم الملف بشكل نهائي خلال الفترة القليلة المقبلة، مع وجود اتجاه قوي داخل النادي لتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين إضافيين.

في سياق آخر، تواصل إدارة الأهلي وضع ضوابط ومعايير أكثر دقة في ملف التعاقدات الجديدة، خاصة اللاعبين الأجانب، بهدف تفادي تكرار بعض التجارب غير الموفقة في الفترة الماضية، حيث تعتمد الإدارة على دراسة شاملة لأي صفقة تشمل الحالة البدنية، وتاريخ الإصابات، والأرقام الفنية، ومدى القدرة على التأقلم مع أسلوب اللعب والضغوط الجماهيرية، إضافة إلى الالتزام داخل وخارج الملعب.