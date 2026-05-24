قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موتسيبي يشيد بقرار ملك المغرب العفو عن مشجعي السنغال: كرة القدم توحد شعوب أفريقيا
من غير ما تدفع مقدم.. كيفية الحصول علي شقق الإيجار التمليكي 2026
ما الدعاء الذي كان يدعو به الرسول يوم عرفة؟.. كلمات نبوية احرص على ترديدها
المؤبد لأم خدرت نجلها لبيع أعضائه ببورسعيد و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك ويب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
ترامب يلوح بضرب هرمز بصورة "وداعًا".. رسالة نارية رغم أجواء التفاوض
صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة رسالة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لنجوم الفراعنة الكبار خلال التدريبات استعدادا لودية روسيا القادمة باستاد القاهرة.

وأفاد المصدر أن العميد قام بتحفيز نجوم منتخب مصر الوطني من أجل إثبات جدراتهم بإرتداء قميص الفراعنة الكبار وحجز مكان فى القائمة النهائية.

لفت المصدر إلي أن حسام حسن طالب نجوم منتخب مصر بذرورة تقديم عرض قوي أمام نظيره منتخب روسيا يليق بإسم الفراعنة الكبار قبل التوجه للمونديال.

ووافقت شركة العاصمة الإدارية، الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر أمام روسيا، على إقامة المواجهة الودية باستاد القاهرة الدولي، المقرر لها يوم 28 مايو الجاري، في إطار الاستعدادات لخوض بطولة كأس العالم 2026.

وجاء القرار في إطار إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية داخل استاد القاهرة التاريخي، ودعم المنتخب الوطني قبل المشاركة في المونديال.

كما تقرر طرح تذاكر المباراة مجانًا للجماهير، على أن يتم الحجز والاستلام عبر شركة “تذكرتي”، وذلك احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، إلى جانب منح المشجعين فرصة حضور ودعم المنتخب في أجواء احتفالية خاصة.

ويأتي تنظيم المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعدادًا لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء المنتخب قبل خوض الاستحقاق العالمي.

كما يشهد معسكر المنتخب انضمام عدد من المحترفين في الأيام المقبلة، استعدادًا للمرحلة الأخيرة من الإعداد، قبل السفر إلى الولايات المتحدة في 30 مايو لخوض سلسلة من المباريات الودية القوية ضمن خطة تجهيز الفراعنة للمونديال.

كأس العالم 2026 مصر أمام روسيا تذاكر مباراة مصر وروسيا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

الذهب

المعدن الخالد.. سر جديد يكشف لماذا يبقى الذهب لامعا بلا صدأ عبر آلاف السنين

في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟

في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟

بلاستيك

يختفي تلقائيًا بعد 6 أيام .. ماذا تعرف عن بديل البلاستيك الجديد وما أهميته؟

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد