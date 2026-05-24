إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة رسالة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لنجوم الفراعنة الكبار خلال التدريبات استعدادا لودية روسيا القادمة باستاد القاهرة.

وأفاد المصدر أن العميد قام بتحفيز نجوم منتخب مصر الوطني من أجل إثبات جدراتهم بإرتداء قميص الفراعنة الكبار وحجز مكان فى القائمة النهائية.

لفت المصدر إلي أن حسام حسن طالب نجوم منتخب مصر بذرورة تقديم عرض قوي أمام نظيره منتخب روسيا يليق بإسم الفراعنة الكبار قبل التوجه للمونديال.

ووافقت شركة العاصمة الإدارية، الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر أمام روسيا، على إقامة المواجهة الودية باستاد القاهرة الدولي، المقرر لها يوم 28 مايو الجاري، في إطار الاستعدادات لخوض بطولة كأس العالم 2026.

وجاء القرار في إطار إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية داخل استاد القاهرة التاريخي، ودعم المنتخب الوطني قبل المشاركة في المونديال.

كما تقرر طرح تذاكر المباراة مجانًا للجماهير، على أن يتم الحجز والاستلام عبر شركة “تذكرتي”، وذلك احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، إلى جانب منح المشجعين فرصة حضور ودعم المنتخب في أجواء احتفالية خاصة.

ويأتي تنظيم المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعدادًا لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء المنتخب قبل خوض الاستحقاق العالمي.

كما يشهد معسكر المنتخب انضمام عدد من المحترفين في الأيام المقبلة، استعدادًا للمرحلة الأخيرة من الإعداد، قبل السفر إلى الولايات المتحدة في 30 مايو لخوض سلسلة من المباريات الودية القوية ضمن خطة تجهيز الفراعنة للمونديال.