موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام النادي الأهلي هذا الموسم بعد خسارة الدوري.



وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ موسم كارثي للأهلي من أسوأ مواسمه منذ تأسيسه عام 1907 :

- احتلال المركز الرابع في مجموعته في كاس العالم للأندية بدون أي فوز

- الخروج من كأس مصر من دور الـ 32 أمام فريق وي (درجة ثانية)

- احتلال المركز السادس في مجموعته في كأس عاصمة مصر والخروج من الدور الأول

- الخروج من دوري أبطال أفريقيا من ربع النهائي بالهزيمة ذهابا وايابا أمام الترجي

- الفشل في الوصول لكأس السوبر الأفريقي

- الفشل في الوصول لكاس السوبر المصري (ينتظر الكارت الذهبي)

- الفشل في الوصول لكأس العالم للأندية

- الفشل في الوصول لكأس انتركونتينينتال

- خسارة الدوري أمام منافسه التقليدي الزمالك

- الخسارة أمام بيراميدز مرتين ذهابا وايابا

- احتلال المركز الثالث في الدوري والفشل في التأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 23 عاما (من عام 2003) ".

وكشف شوبير عن تصريحات لمصدر مهم داخل الأهلي أكد خلالها أن عقد النادي مع توروب “سليم تمامًا ولا توجد به أي ثغرات”، مشددًا على أن فسخ التعاقد لا يمثل أي قلق للإدارة، لأن العقد ينص بوضوح على إمكانية إنهائه بعد 30 يونيو، مع حصول المدرب على راتبي مايو ويونيو بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كشرط جزائي.

وأكد المصدر أن الأهلي كان يرغب في إنهاء الملف عقب نهاية الدوري مباشرة من أجل الإعلان عن المدير الفني الجديد مبكرًا، لكن الخلافات الحالية تسببت في تأجيل الأمر، خاصة مع ارتباط عدد من اللاعبين الدوليين بالتواجد مع منتخباتهم الوطنية حتى شهر يوليو.

في المقابل، نقل شوبير عن وكيل توروب تأكيده أن بند 30 يونيو “غير موجود” في العقد، وأن موقف المدرب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قوي للغاية، مشيرًا إلى أن الوكيل يرى أن فرص كسب القضية تتجاوز 90% حال تصعيد الأزمة رسميًا