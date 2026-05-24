أحمد شوبير : تفاجئت بمستوى أحمد عابدين وأتمنى إعطاؤه فرصة في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اعجابه بقدرات وإمكانيات أحمد عابدين مدافع فريق سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : لم أشاهد مباراة الزمالك وسموحة في ختام بطولة الدوري وتابعت مباراة المصري والأهلي لكن أرسل لي صديق ملخص للمسات أحمد عابدين .

وأضاف : تفاجئت من مستوى أحمد عابدين أول مباراة له بشكل أساسي يمتلك ثقة كبيرة وهدوء مميز وهو في سن ال19 من عمره، لماذا لا يمنحه الأهلي فرصة .

واوضح: الأهلي تعاقد مع ياسين مرعي وعمرو الجزار وهادي رياض،ومن قبله مصطفى العش ورحل لماذا لا تعطي الفرصة له.

وواصل : نفس الكلام على كباكا، تفاجئت من مستواه مع زد ومع رحيل كامويش وديانج أصبح هناك أماكن فارغة في القائمة لماذا لا يتم منح فرصة لهم وبناء جيل للمستقبل.

واردف: محمد عبد الله، مستواه مع سيراميكا ليس مبهرا بالنسبة لي، لكن الولد خامة جيدة وإمكانياته أكتر مما ظهر.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : فكرة الإحلال والتجديد وإعطاء الفرصة للشباب يجب أن يكون لها نظام ومنهج واضح، ليس بالصدفة. مصطفى شوبير لعب إزاي؟ لعب مباريات بسيطة، وبعد إصابة الشناوي اخد فرصته وفرض نفسه. غير ذلك كان من الممكن الاستمرار في البحث عن حارس جديد.