مدرب روسيا: مواجهة مصر اختبار قوي ونتمنى مشاركة صلاح

محمد صلاح - حسام حسن
إسراء أشرف

تحدث فاليري كاربين، المدير الفني لمنتخب روسيا، عن المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر، مؤكدًا أن “الفراعنة” يملكون مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مستويات قوية أمام أكبر المنتخبات.

وأوضح كاربين أن الجهاز الفني للمنتخب الروسي حرص على متابعة عدة مباريات لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه الفريق أمام إسبانيا لفت انتباهه بشكل كبير، خاصة من ناحية التنظيم والجودة الفنية داخل الملعب.

وأكد مدرب روسيا أن قوة المنتخب المصري لا ترتبط بلاعب بعينه، رغم امتلاكه نجومًا بحجم محمد صلاح وعمر مرموش، موضحًا أن الفريق يتمتع بتنوع كبير في الحلول الهجومية والقدرة على صناعة الفرص من أكثر من عنصر.

كما أشار إلى أنه يتمنى مشاركة محمد صلاح في المباراة المقبلة، معتبرًا أن اللعب أمام نجم عالمي بحجمه يمثل فرصة مهمة للاعبي روسيا لاكتساب المزيد من الخبرات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن غياب قائد ليفربول المحتمل لن يؤثر على قوة المنتخب المصري.

وكشف كاربين أن المنتخب الروسي سيفتقد بعض الأسماء خلال اللقاء، أبرزهم الحارس ماتفي سافونوف لاعب باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن الفريق يعتمد على العمل الجماعي وليس على الأفراد فقط.

وأضاف المدرب الروسي أنه تابع عددًا كبيرًا من اللاعبين المصريين في الفترة الأخيرة، سواء داخل المنتخب أو عبر مباريات الأهلي والزمالك، مشيدًا بالمستويات التي يقدمها بعض اللاعبين وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمد هاني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم الحديثة تقوم على الأداء الجماعي، موضحًا أن منتخب روسيا يستعد لمواجهة قوية أمام منتخب يمتلك تاريخًا وإمكانات كبيرة بحجم المنتخب المصري.

