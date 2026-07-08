أرباح الفيفا في كأس العالم 2026 ارتفعت 45% وعوائد التذاكر والإقامة وصلت 3 مليارات دولار.. شريف عامر يكشف أرقامًا صادمة

قال الإعلامي شريف عامر إن مونديال 2026 يعد أول بطولة كأس عالم يدير فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع الإيرادات بشكل كامل، بما يشمل حقوق البث التلفزيوني، والرعاية، والتذاكر، والتسويق، والضيافة، والفنادق، وغيرها من الموارد المالية.

قفزة متوقعة في أرباح كأس العالم

وأوضح “عامر” خلال برنامجه يحدث في مصر، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أرباح الفيفا من مونديال 2026 بنحو 45% مقارنة بعوائد بطولة كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أن أحد المواقع البريطانية المتخصصة وصف النسخة الحالية بأنها "البطولة الأكثر تجارية في تاريخ كرة القدم".

زيادة ضخمة في عائدات التذاكر

وأشار إلى أن عائدات التذاكر مرشحة للارتفاع من نحو 950 مليون دولار في مونديال 2022 إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار في نسخة 2026، في ظل تطبيق نظام التسعير اللحظي الذي يحدد أسعار التذاكر وفق حجم الطلب، على غرار تذاكر الطيران.

التسعير اللحظي يرفع أسعار المباريات

وأضاف أن أسعار التذاكر لم تعد ثابتة كما كان في البطولات السابقة، بل تتغير لحظيًا بحسب الإقبال وأهمية المباراة ووجود النجوم، وهو ما انعكس على الأسعار، خاصة في الأدوار النهائية.



وأكد شريف عامر أن التطورات الاقتصادية والتنظيمية في مونديال 2026 تعكس توجهًا جديدًا في إدارة البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن قراءة المشهد الكروي لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد أيضًا إلى الجوانب التجارية والاقتصادية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من صناعة كرة القدم العالمية.