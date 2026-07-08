شريف عامر: الجدل التحكيمي في مباراة مصر والأرجنتين لم يعد مصريًا.. والعالم يطالب بمراجعة ما حدث

أكد الإعلامي شريف عامر أن الجدل حول الأخطاء التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين تجاوز حدود مصر، مشيرًا إلى أن العديد من الشخصيات الرياضية العالمية علقت على اللقاء، معتبرة أن ما حدث يستحق المراجعة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري.



وقال شريف عامر، خلال تقديمه برنامجه يحدث في مصر، إن المنتخب المصري استحق ما وصل إليه في كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني لديهم الحق في التقدم بشكوى والمطالبة بفحص الوقائع التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وأضاف أن المنتخب المصري فرض نفسه ندًا قويًا للأرجنتين طوال نحو 80 دقيقة، ونجح في الحد من خطورة المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن الأداء المصري حظي بإشادة واسعة.

وأوضح أن الجدل التحكيمي لم يعد شأنًا مصريًا فقط، بل أصبح محل نقاش في مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب تحدث عن تكرار الجدل التحكيمي في مباريات الأرجنتين بكأس العالم، معتبرًا أن تكرار مثل هذه الوقائع يؤثر على ثقة الجماهير في اللعبة.

وأشار شريف عامر إلى أن تصريحات المدير الفني حسام حسن عقب اللقاء تعكس شعورًا بفقدان الثقة نتيجة تكرار الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن ما طرحه الجهاز الفني المصري أصبح محل اهتمام واسع داخل الأوساط الرياضية العالمية.



وشدد شريف عامر على أن الحديث عن الأخطاء التحكيمية لا يهدف إلى البحث عن مبررات، وإنما يستند إلى وقائع ومناقشات فنية يتداولها خبراء ومسؤولون في كرة القدم، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه المنتخب المصري يستحق التقدير بغض النظر عن نتيجة المباراة.