الزراعة: مصر تنتج 1.6 مليار طائر في العام.. ونصدر الدواجن لـ 35 دولة

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

تعزيز فرص التصدير

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن إنتاج الدواجن البلدية بلغ 360 مليون طائر، بزيادة قدرها 12.5% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لتنمية وتطوير صناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير.