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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربات رقابية جديدة لحماية المواطنين.. ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحال تداول اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، في إطار خطة الدولة لحماية صحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، والتعامل بكل حسم مع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة وتشديد الرقابة على الأسواق.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أنه تحت إشراف إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتنسيق مع مباحث تموين الغربية، شنت لجنتان من أطباء التفتيش على اللحوم حملات صباحية ومسائية مكبرة بمركز طنطا، أسفرت عن تحرير 10 محاضر وضبط طن و103.5 كيلوجرام من الدواجن ومصنعات اللحوم والدواجن المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات أخرى غير مدون عليها البيانات القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار محافظ الغربية إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تعمل في تناغم كامل لإحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن الحملات لن تقتصر على المناسبات وإنما تُنفذ بشكل دوري ومستمر لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الجهات المعاونة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ردع مخالفين 

وأكدت وكيل وزارة الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم مستمرة في تكثيف حملاتها على مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتداول، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه مرتكبيها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حماية المواطنين طنطا ردع مخالفين

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