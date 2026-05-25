محمد مجدي أفشة يوجة رسالة شكر لجمهور الإتحاد

ودع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، جماهير الأخير بعد نهاية الموسم، موجهًا الشكر إلى جميع من سانده خلال رحلته.

ونشر محمد مجدي أفشة صورة عبر فيسبوك و علق كاتبا: شكرا جمهور الاتحاد.

تحدّث محمد مجدي أفشة عن تجربته مع الاتحاد السكندري خلال فترة إعارته، مؤكدًا أن الأشهر الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة مع الضغوط الكبيرة التي عاشها الفريق منذ شهر يناير الماضي.

وأوضح أفشة، خلال ظهوره في برنامج “الناظر” مع الإعلامي أحمد شوبير، أن الفريق كان يمر بظروف صعبة سواء على مستوى النتائج أو الحالة الفنية، لكن الجميع داخل النادي تمسك بالأمل حتى النهاية، وهو ما ساهم في تحقيق الهدف الأساسي بالبقاء في الدوري الممتاز.

وأضاف أن الفترة التي قضاها داخل الاتحاد السكندري منحته خبرات مختلفة، خاصة في ظل اللعب تحت ضغط الجماهير والرغبة في إنقاذ الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا للخروج من الأزمة.