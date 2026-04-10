مرسى علم تشدد الرقابة بحملات مكثفة على المطاعم والمحلات

كثّفت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، حملاتها التفتيشية على المطاعم والمحلات التجارية والكافتيريات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء حازم خليل، رئيس المدينة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية المواطنين.

ونُفذت الحملات بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري وكافة الجهات المعنية، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية والتجارية، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مراجعة التراخيص والالتزام بالإجراءات القانونية.

كما شملت الحملات التأكد من عدم وجود إشغالات تعوق حركة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع توجيه تنبيهات لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكدت الوحدة المحلية، أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومكثف، خاصة خلال المواسم والإجازات، لضبط الشارع والتصدي لكافة صور المخالفات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية لأهالي المدينة وزائريها.