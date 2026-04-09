مصطفى بكري يشكر الحكومة بعد مد مواعيد غلق المحال

وجه الإعلامي مصطفى بكري الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قرار مد مواعيد غلق المحال التجارية حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، مع استثناء الأماكن السياحية، وذلك في ضوء تراجع أسعار النفط.

وكتب بكري عبر حسابه على منصة “إكس”: “كل الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، الذي قرر تمديد قفل المحال التجارية إلي الحادية عشره مساء ، واستثناء الأماكن السياحيه ، وذلك بعد تراجع أسعار النفط ، وحتي الشهر القادم ، لمراجعة القرار في ضوء الأحداث”.

وتابع: “متمنيا في حال إستمرار انخفاض أسعار الطاقه ، أن تراجع الحكومة الزيادات الجديده في أسعار الكهرباء والزيادات الأخري التي طرأت جراء الأزمه”. واختتم: “الشعب المصري تحمل الكثير دعما للدوله وثقة في القياده ، ولذا هو ينتظر من الحكومة تطبيق توصيات السيد الرئيس بتخفيف المعاناة من علي كاهل الشعب المصري العظيم”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة باتباع نهج تدريجي في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تحقيق الاستقرار المالي

وأوضح مدبولي أن الدولة تراعي في قراراتها البعد الاجتماعي، وتسعى إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء عن تطبيق قرار جديد يقضي بغلق المحال والمراكز التجارية في تمام الساعة 11 مساءً، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار تنظيم العمل وضبط الأسواق.

ترشيد استهلاك الموارد

وأشار مدبولي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وتحقيق الانضباط في الشارع، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تأثير هذه القرارات على المواطنين والأنشطة التجارية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من تعديلات وفقًا للمستجدات.