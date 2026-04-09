استطلاع لـ تلجراف: بريطانيا منقسمة ومحطمة أكثر مما كانت عليه وقت البريكست

كشف استطلاع حصري أجرته مؤسسة JL Partners لصالح صحيفة "ذا تلجراف" عن حالة من التشاؤم تسود الشارع البريطاني، حيث يرى غالبية الناخبين أن المملكة المتحدة أصبحت الآن أكثر انقساماً وتشرذماً مما كانت عليه خلال ذروة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وجاءت أبرز أرقام الاستطلاع ان 75% من الناخبين يعتقدون أن البلاد تعاني من تصدعات أعمق مما كانت عليه قبل عقد من الزمان وثلثا المواطنين يؤيدون العبارة القائلة بأن "السياسة البريطانية محطمة"، ولا أحد يملك الحل لإصلاحها.

وأظهرت النتائج، التي شملت 4900 شخص في إنجلترا واسكتلندا وويلز، شعوراً عارماً بالخذلان تجاه المؤسسات الكبرى، بما في ذلك الحكومة والبرلمان وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

ويرى الناخبون أن الفجوات اتسعت بشكل حاد بناءً على الهوية، والعمر، والجغرافيا، والتوجهات السياسية، خاصة في قضايا حساسة مثل الهجرة، الضرائب، والعدالة الاجتماعية.

تأتي هذه النتائج قبل أسابيع قليلة من الانتخابات المحلية والمفوضة المقررة في 7 مايو المقبل .