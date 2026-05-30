104 أضاحي تصل إلى الأسر الأولى بالرعاية في الغربية خلال عيد الأضحى

أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بعد تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالمحافظة وذبح 104 رؤوس ماشية وتوزيع لحومها على المستحقين بمختلف المراكز والمدن والقرى، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يمثل ركيزة مهمة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالدعم إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتعمل على توفير مختلف أوجه الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام شهد ذبح 104 رؤوس ماشية بالمحافظة، تم تنفيذها على مدار أيام العيد داخل المجازر الحكومية المعتمدة وتحت إشراف بيطري كامل، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن سلامة اللحوم وجودتها قبل توزيعها على المستحقين.

وأضاف المحافظ أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، مثمنًا جهود مؤسسة مصر الخير وجميع المشاركين في تنفيذ المشروع، ومؤكدًا أن المحافظة تدعم كل المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الغربية.

ومن جانبها، أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية أن أعمال توزيع اللحوم تتم وفق قواعد بيانات معتمدة للحالات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع بمختلف مراكز وقرى المحافظة.