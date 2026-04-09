قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر
حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي
العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا
الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة
ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟

أحمد أيمن

أثارت سلسلة من الزلازل التي ضربت قاع المحيط الأطلسي مؤخرًا مخاوف متزايدة في الولايات المتحدة، خاصة في المناطق الساحلية، من احتمال حدوث موجات تسونامي مدمّرة. 

وقد رصدت مراكز الزلازل أكثر من 50 هزة أرضية منذ بداية أبريل في منطقة خندق بورتوريكو، إلى جانب زلزال سابق بلغت قوته 5 درجات في نهاية مارس، ما دفع العلماء إلى متابعة الوضع عن كثب. 

وتراوحت قوة الهزات بين مستويات ضعيفة ومتوسطة، حيث سجلت أغلبها درجات بين 3 و4 على مقياس ريختر، وهو ما يشير إلى نشاط زلزالي غير معتاد في تلك المنطقة. 

ماذا ينتظر الولايات المتحدة؟

يُعد خندق بورتوريكو من أعمق مناطق المحيط الأطلسي، إذ يمتد لمسافة تزيد عن 800 كيلومتر، ويقع عند نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين رئيسيتين، ما يجعله منطقة حساسة جيولوجيًا. 

وبحسب دراسات علمية حديثة، يعمل الباحثون على تحليل مئات السيناريوهات المحتملة لتقييم خطر حدوث تسونامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 

وتشير النماذج إلى أن وقوع زلزال قوي جدًا في هذه المنطقة، قد تصل شدته إلى ما بين 8.6 و8.9 درجات، يمكن أن يؤدي إلى توليد موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى عدة أمتار عند بعض السواحل، مثل ولاية فرجينيا. 

ولفت العلماء الانتباه إلى أن النشاط الزلزالي الحالي لا يتبع نمطًا تقليديًا، حيث تم رصد مجموعتين منفصلتين من الهزات على طول الخندق، وهو أمر غير معتاد ويستدعي مزيدًا من الدراسة والمراقبة المستمرة. 

تسونامي الولايات المتحدة 

كما أشار خبراء إلى أن احتمال حدوث تسونامي يظل قائمًا رغم كونه نادرًا، ما يتطلب الحذر خاصة في المناطق القريبة من مركز النشاط. 

وفي السياق ذاته، أوضح مختصون أن الموقع الجغرافي لبورتوريكو، عند حدود صفائح تكتونية متعددة، يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر. 

وقد شهدت الجزيرة في الماضي زلازل مدمرة، أبرزها زلزال عام 1918 الذي بلغت قوته 7.3 درجات وتسبب في تسونامي أودى بحياة أكثر من 100 شخص. 

ورغم هذه المخاوف، يؤكد العلماء أن مثل هذه الكوارث لا تزال احتمالاتها منخفضة، لكن المتابعة الدقيقة للنشاط الزلزالي تبقى ضرورية لتقليل المخاطر والاستعداد لأي طارئ محتمل في المستقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

المتهم

أصاب فتاة .. القبض على طالب صدم سيارتين بالقاهرة

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

الصغير المتهم

رفضت تشتري منه.. ضبط بائع متجول تعدى على فتاة بالسب في المنيا

بالصور

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

الخضروات
الخضروات
الخضروات

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد