سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟

أثارت سلسلة من الزلازل التي ضربت قاع المحيط الأطلسي مؤخرًا مخاوف متزايدة في الولايات المتحدة، خاصة في المناطق الساحلية، من احتمال حدوث موجات تسونامي مدمّرة.

وقد رصدت مراكز الزلازل أكثر من 50 هزة أرضية منذ بداية أبريل في منطقة خندق بورتوريكو، إلى جانب زلزال سابق بلغت قوته 5 درجات في نهاية مارس، ما دفع العلماء إلى متابعة الوضع عن كثب.

وتراوحت قوة الهزات بين مستويات ضعيفة ومتوسطة، حيث سجلت أغلبها درجات بين 3 و4 على مقياس ريختر، وهو ما يشير إلى نشاط زلزالي غير معتاد في تلك المنطقة.

ماذا ينتظر الولايات المتحدة؟

يُعد خندق بورتوريكو من أعمق مناطق المحيط الأطلسي، إذ يمتد لمسافة تزيد عن 800 كيلومتر، ويقع عند نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين رئيسيتين، ما يجعله منطقة حساسة جيولوجيًا.

وبحسب دراسات علمية حديثة، يعمل الباحثون على تحليل مئات السيناريوهات المحتملة لتقييم خطر حدوث تسونامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتشير النماذج إلى أن وقوع زلزال قوي جدًا في هذه المنطقة، قد تصل شدته إلى ما بين 8.6 و8.9 درجات، يمكن أن يؤدي إلى توليد موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى عدة أمتار عند بعض السواحل، مثل ولاية فرجينيا.

ولفت العلماء الانتباه إلى أن النشاط الزلزالي الحالي لا يتبع نمطًا تقليديًا، حيث تم رصد مجموعتين منفصلتين من الهزات على طول الخندق، وهو أمر غير معتاد ويستدعي مزيدًا من الدراسة والمراقبة المستمرة.

تسونامي الولايات المتحدة

كما أشار خبراء إلى أن احتمال حدوث تسونامي يظل قائمًا رغم كونه نادرًا، ما يتطلب الحذر خاصة في المناطق القريبة من مركز النشاط.

وفي السياق ذاته، أوضح مختصون أن الموقع الجغرافي لبورتوريكو، عند حدود صفائح تكتونية متعددة، يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

وقد شهدت الجزيرة في الماضي زلازل مدمرة، أبرزها زلزال عام 1918 الذي بلغت قوته 7.3 درجات وتسبب في تسونامي أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

ورغم هذه المخاوف، يؤكد العلماء أن مثل هذه الكوارث لا تزال احتمالاتها منخفضة، لكن المتابعة الدقيقة للنشاط الزلزالي تبقى ضرورية لتقليل المخاطر والاستعداد لأي طارئ محتمل في المستقبل.