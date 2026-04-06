عاجل | زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب سواحل لبنان.. والبحوث الفلكية توضح موقفه من مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان)، في بيان رسمي له اليوم، عن تسجيل هزة أرضية متوسطة القوة وقعت في تمام الساعة 09:53 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد تركز مركز الهزة في الأراضي اللبنانية.

​تفاصيل الهزة الأرضية:

​وفقاً للبيانات الفنية التي رصدتها الشبكة القومية للزلازل، جاءت تفاصيل الهزة كالتالي:

​القوة: 4.6 درجة على مقياس ريختر.

​الموقع: لبنان (خط عرض: 33.4761 شمالاً، خط طول: 34.7707 شرقاً).

​العمق: 30.82 كم تحت سطح الأرض.

​المدن المتأثرة:

​أوضح المعهد أن الهزة كانت محسوسة في عدة مدن عربية كبرى، حيث تبعد بمسافات متفاوتة عن مركز الزلزال، ومن أبرزها:

​بيروت (لبنان): على بعد 82.1 كم.

​دمشق (سوريا): على بعد 139.7 كم.

​إربد (الأردن): على بعد 143.5 كم.

​تاثر مصر بزلزال بيروت

​وفيما يخص التأثير على الأراضي المصرية، أكد المعهد في بيانه أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل جمهورية مصر العربية، كما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى ساعة صدور هذا البيان.

​واختتم المعهد بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر ومواطنيها من كل سوء، مؤكداً استمرار مراقبة النشاط الزلزالي بدقة عبر محطات الشبكة القومية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.