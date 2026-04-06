لأول مرة منذ اندلاع الحرب .. بلومبرج: ناقلتا غاز قطريتان تتجهان لعبور مضيق هرمز
طائرات حربية إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عاجل | زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب سواحل لبنان.. والبحوث الفلكية توضح موقفه من مصر

زلزال
زلزال
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان)، في بيان رسمي له اليوم، عن تسجيل هزة أرضية متوسطة القوة وقعت في تمام الساعة 09:53 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد تركز مركز الهزة في الأراضي اللبنانية.

​تفاصيل الهزة الأرضية:

​وفقاً للبيانات الفنية التي رصدتها الشبكة القومية للزلازل، جاءت تفاصيل الهزة كالتالي:

​القوة: 4.6 درجة على مقياس ريختر.

​الموقع: لبنان (خط عرض: 33.4761 شمالاً، خط طول: 34.7707 شرقاً).

​العمق: 30.82 كم تحت سطح الأرض.

​المدن المتأثرة:

​أوضح المعهد أن الهزة كانت محسوسة في عدة مدن عربية كبرى، حيث تبعد بمسافات متفاوتة عن مركز الزلزال، ومن أبرزها:

​بيروت (لبنان): على بعد 82.1 كم.

​دمشق (سوريا): على بعد 139.7 كم.

​إربد (الأردن): على بعد 143.5 كم.

​تاثر مصر بزلزال بيروت 

​وفيما يخص التأثير على الأراضي المصرية، أكد المعهد في بيانه أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل جمهورية مصر العربية، كما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى ساعة صدور هذا البيان.

​واختتم المعهد بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله مصر ومواطنيها من كل سوء، مؤكداً استمرار مراقبة النشاط الزلزالي بدقة عبر محطات الشبكة القومية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

هزة أرضية الأراضي اللبنانية تفاصيل الهزة الأرضية لبنان تاثر مصر بزلزال بيروت مصر بزلزال بيروت بيروت

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

المستشار محمود الشريف ، وزير العدل

وزير العدل : 9.6 مليار جنيه إيرادات من 13 مليون معاملة بالمحاكم في العام المالي الماضي

مطرقة محكمة

بعد إشارة خارجة من طبيبة خلال مشادة في مستشفى دهب.. اعرف العقوبة بالقانون

تعبيرية

بعد موافقة الشيوخ .. هل ينجح قانون حماية المنافسة في خفض الأسعار؟

بالصور

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

إزالة 319 إعلانا مخالفا وتقنين أوضاع 1380 أخرى بشوارع وميادين الشرقية .. صور

رفع اعلان
رفع اعلان
رفع اعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

