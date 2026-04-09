مواعيد غلق المحلات الجديدة حتى نهاية أبريل 2026 رسميا بعد تعديلها

تفاصيل المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمولات .. شهدت الساعات الآتية زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمولات والكافيهات، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق مواعيد جديدة لتنظيم العمل داخل الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر أبريل الجاري، في إطار خطة حكومية تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن القرار يتضمن غلق جميع المحال والمراكز التجارية يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً، بدءًا من يوم الجمعة، على أن يستمر تطبيق هذه المواعيد حتى نهاية الشهر، وهو ما يعكس توجهًا رسميًا لإعادة تنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

أسباب تعديل مواعيد غلق المحلات في مصر

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تحديد الساعة 11 مساءً موعدًا لغلق المحلات والمراكز التجارية جاء بعد مناقشات موسعة داخل اجتماع الحكومة، حيث تم بحث مختلف الأبعاد الاقتصادية والطاقة، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن القرار يأتي في ضوء مؤشرات إيجابية، من بينها انخفاض نسبي في أسعار الوقود، إلى جانب وجود حالة من التفاؤل بإمكانية استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وقف العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يمنح الحكومة مساحة لاتخاذ قرارات متوازنة تدعم الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تطورات المشهد الاقتصادي بشكل مستمر، مع الحرص على اتخاذ قرارات تحقق التوازن بين دعم الأنشطة التجارية والحفاظ على الموارد، بما يضمن مراعاة مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه.

مواعيد غلق المحلات خلال فترة الأعياد

كان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق تعديل مواعيد غلق المحال التجارية تزامنًا مع احتفالات أعياد الإخوة المسيحيين، حيث تقرر مد ساعات العمل للمحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية والمولات وصالونات الحلاقة وغيرها، لتغلق في تمام الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة التاسعة، وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة 10 أبريل وحتى يوم الاثنين 13 أبريل، تنفيذًا لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.

ويهدف هذا التعديل المؤقت إلى إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للتسوق والتنقل خلال فترة الأعياد، بما يعزز من حركة البيع والشراء ويخفف من التكدس خلال ساعات محددة.

طلب إحاطة في البرلمان بشأن قرار الغلق

على الجانب البرلماني، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الكهرباء، لمناقشة تداعيات قرار غلق المحال والمولات والمطاعم والنوادي وغيرها من الأنشطة التجارية.

وطالب النواب بضرورة الكشف عن المكاسب والخسائر الناتجة عن تطبيق القرار، إلى جانب دراسة تأثيره على الحركة التجارية والسياحية، وكذلك انعكاساته على العاملين في هذه القطاعات، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن المطلوب بين استمرار النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.

مصطفى بكري ينتقد تأثير قرار الغلق

أشار الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ضمن طلب الإحاطة، إلى أن إغلاق المحلات وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوى 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء، موضحًا أن العديد من الأجهزة مثل الثلاجات تظل تعمل حتى في أوقات الغلق، وهو ما يقلل من حجم التوفير المتوقع في الطاقة.

وأضاف أن القرار قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية ملحوظة، سواء على مستوى الدولة أو الحركة التجارية الداخلية، فضلًا عن تأثيره على العاملين في هذه الأنشطة، حيث تم تسريح أعداد كبيرة منهم، ما يمثل عبئًا إضافيًا على ظروفهم المعيشية.

تأثير القرار على الأسواق والمواطنين

يعكس قرار تعديل مواعيد غلق المحلات توجهًا حكوميًا لإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى تأثيره على النشاط التجاري اليومي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمل في ساعات متأخرة.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تقييم نتائج تطبيق القرار خلال الفترة الآتية، مع إمكانية إجراء تعديلات مستقبلية وفقًا لمتطلبات السوق وردود فعل المواطنين وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.