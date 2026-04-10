بدءا من اليوم .. مواعيد غلق المحلات الجديدة بعد التعديل

تزايدت خلال الساعات الماضية، معدلات البحث عن مواعيد غلق المحلات والمولات والمقاهي في مصر، اليوم الجمعة، في ظل اقتراب عطلة أعياد المسيحيين، بعد إعلان الحكومة تمديد ساعات العمل لتصبح مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين والزوار خلال أيام الاحتفال.

مواعيد جديدة لإغلاق المحلات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد ساعات عمل المحلات والمطاعم حتى 11 مساء، اعتبارًا من اليوم وحتى 27 أبريل الجاري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أمس الخميس، أن قرار غلق المحال والمطاعم أثار نوعًا من التباين في الآراء، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت القرار بمد ساعات العمل لتصل إلى 11 مساء، بعد الانخفاض النسبي في أسعار الوقود على المستوى العالمي، والذي قال إنه مرتبط باستدامة واستمرار وقف إطلاق النار.



استثناءات للمنشآت السياحية والنقل

نصت المادة الثالثة من القرار، على أن مواعيد الغلق الجديدة للمحال لا تنطبق على المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، محطات القطارات، المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها.

كما شدد القرار على مراعاة مواعيد بعض الأنشطة الليلية الخاصة بالمحال التي تقدم منتجات أساسية، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة.



خريطة مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمولات

يبدأ تطبيق غلق المحلات والمولات اعتبارا من غد الجمعة 10 أبريل حتى يوم الإثنين 13 أبريل 2026، حيث تستمر المحلات في العمل حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك بالتزامن مع أعياد المسيحيين 2026.

أوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار يسري لمدة 4 أيام فقط، على أن تعود مواعيد الغلق إلى طبيعتها عقب انتهاء تلك الفترة، بحيث تغلق المحال في الساعة 9 مساءً يوميًا، مع مد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة.



أهداف غلق المحلات والمولات

يستهدف قرار غلق المولات والمحلات تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:

- تقليل استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة

- ترشيد استخدام الموارد والطاقة.

- تنظيم مواعيد العمل داخل الأسواق.

- تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء في القطاعين التجاري والخدمي.