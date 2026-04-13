تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بابا الفاتيكان، واصفًا إياه بـ"الضعيف للغاية" في التعامل مع قضايا الجريمة، مؤكدًا رفضه تقديم اعتذار، بقوله إن البابا لاون الرابع عشر "يقول أشياء خاطئة"، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب أنه يؤمن بـ"القانون والنظام"، معتبرًا أن لدى البابا إشكالية في هذا الشأن، ما أثار موجة من الانتقادات السياسية.

وفي السياق، علّقت جورجيا ميلوني على تصريحات ترامب، مؤكدة أنها "غير مقبولة"، في إشارة إلى رفضها الإساءة للرموز الدينية.

على صعيد آخر، تطرق ترامب إلى الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران تسعى بقوة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وقال إن بلاده ستعمل على الحصول على اليورانيوم المخصب لدى طهران، مضيفًا أن إيران "تسعى لتصبح قوة نووية تهدد العالم"، على حد وصفه.

كما أشار إلى خطط تتعلق بمضيق هرمز، موضحًا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إليه، وأنه سيكشف عن الدول التي ستشارك في حصاره، في ظل تصعيد متواصل في التوترات الإقليمية.