ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ترغب بشدة في إبرام إتفاق مع الولايات المتحدة.

وسُئل ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن إمكانية إجراء المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد فشل وفود البلدين في التوصل إلى اتفاق في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال: "إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".. بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف: "لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا"، وهو ما يظل نقطة خلاف رئيسية بين الجانبين.

وتابع: "لقد اتفقنا على الكثير من الأمور، لكنهم لم يوافقوا على هذا الأمر"، لكنه "متأكد" من أن الإيرانيين سيوافقون في النهاية.

وقال ترامب: "إذا لم يوافقوا، فلن يكون هناك اتفاق".

وأضاف إن "دولاً أخرى" - دون أن يحددها - عرضت المساعدة في حصار الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية.

واختتم تصريحاته بقوله "بصراحة، لسنا بحاجة إلى دول أخرى، لكنها عرضت خدماتها.. سنعلن عن ذلك، ربما غداً".