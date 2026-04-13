ترامب: لا حرب مع إيران بل حصار فقط.. ومحادثات مستمرة بشأن الاتفاق النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان من البيت الأبيض إن الطرف الآخر تواصل مع واشنطن مع رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يوافق حتى الآن على التخلي عن برنامجه النووي، مضيفًا: “سنستعيد المواد النووية”.



وتطرق ترامب إلى ملف الحصار المحتمل في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى عرضت المساعدة في هذا الإطار، وأنه سيتم اتضاح الصورة بشكل أكبر خلال اليوم التالي، على حد قوله.



وأكد الرئيس الأمريكي أن “لا توجد حرب حاليا، بل حصار فقط”، مشيرًا إلى أن إيران لا تُبرم أي اتفاقات في الوقت الراهن، في ظل استمرار التوترات بشأن الملف النووي.



كما أضاف ترامب في تصريحاته: “ربما نتوقف عند كوبا بعد الانتهاء من إيران، إنها دولة تُدار بشكل سيئ”، في إشارة إلى أجندات سياسية أوسع.



وفي سياق متصل، أوضح أن هناك نقاطًا تم الاتفاق عليها مع إيران، بينما لا تزال هناك بنود أخرى قيد التفاهم، متوقعًا أن يتم التوصل إلى توافق بشأنها لاحقًا.