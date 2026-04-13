التعليم العالي: التربية والتعليم المنوطة باعتماد الشهادات الأجنبية والدولية ومعادلتها بشهادة الثانوية العامة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تيسيرًا على منطلاب الشهادات الأجنبية والمعادلة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية هي الجهة الرسمية المختصة باعتماد الشهادات الأجنبية والدولية ومعادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية، وذلك في إطار من التنسيق الكامل بين الوزارتين بما يضمن حسن سير الإجراءات ودقة تطبيق القواعد المنظمة.

وفي هذا الإطار، فإنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الأمريكي من مدارس تعمل داخل جمهورية مصر العربية ومرخص لها بتقديم تعليم دولي فإن وزارة التعليم العالي ستعتمد اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذه الشهادات بالآلية التي أعلن عنها.

وفيما يخص الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الأمريكية من خارج جمهورية مصر العربية الراغبين في التقدم للجامعات المصرية، فيلزم لإتمام إجراءات المعادلة من وزارة التربية والتعليم الفني لتلك الشهادات الاعتماد المسبق من خلال المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دول الدراسة.