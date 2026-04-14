الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيران تحذر من أضرار كارثية في منطقة الخليج إذا استهدفت بوشهر النووية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت الحكومة الإيرانية إنها أثارت في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة "الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمنطقة الخليج بأكملها إن تعرضت محطة بوشهر النووية للهجوم".


 

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمه مهاجراني،: "منطقة الخليج بأكملها ستواجه أضراراً جسيمة لا يمكن تصورها"، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.


 

وأضافت أن "قصف محطة بوشهر هو أحد المواضيع التي بدأت إيران بطرحها في المحافل الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".


 

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت عن ثلاثة حوادث سقوط قذائف في محيط المحطة بوشهر في مارس.


 

وأفادت السلطات الإيرانية بأنه جرى استهداف المحطة للمرة الرابعة، ما أدى إلى مقتل شخص وأضرار مادية وتحذيرات من كارثة إقليمية.


 

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب خطر حادث نووي.


 

وفي وقت سابق صرح أليكسي ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية التي تدير المحطة، بأن الوضع في منطقة محطة بوشهر مستمر في التدهور.

الحكومة الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخليج محطة بوشهر

