شبانة يكشف عن 3 طلبات قدمها سيد عبد الحفيظ لـ أوسكار رويز

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل طلبات سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، بشأن تسجيل الـ (VAR)، في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "سيد عبد الحفيظ تفاجأ بأن لجنة الحكام تمتلك تسجيلًا لتقنية الفار مدته دقيقتان فقط، وتم إجراء مونتاج للتسجيل، في حين أن الأهلي قام بحساب مدة الحوار كاملة، والتي بلغت 5 دقائق و7 ثواني."

وأضاف :" عبد الحفيظ طلب الاستماع إلى ثلاث نقاط محددة:" الطلب الأول كان سماع الحوار كاملًا بين محمود عاشور، حكم الفيديو، ومحمود وفا، حكم الساحة، منذ لحظة استدعائه لمراجعة اللعبة وحتى عودته إلى أرض الملعب وعدم احتساب ركلة جزاء."

وتابع: "كما طلب الأهلي الاستماع إلى ما دار بعد المباراة، وتحديدًا رد فعل محمود عاشور، بالإضافة إلى طلب تسجيل لجميع الميكروفونات الخاصة بطاقم التحكيم حتى مغادرتهم الملعب."



وأتم شبانة:" طلبات الأهلي شملت أيضًا الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بما حدث من احتكاكات بين الحكم ولاعبي الفريق عقب المباراة، وما دار من أحاديث أدت إلى انفعال اللاعبين عقب المباراة".