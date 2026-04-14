مونتاج الفار دقيقتين.. شبانة يفجر مفاجأة عن أزمة الأهلى مع اتحاد الكرة

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة ضخمة خلال تواجد وفد الأهلى برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، بإتحاد الكرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" فوجىء سيعد عبدالحفيظ، بتقليص مدة زمن الڤار لمباراة الأهلى وسيراميكا إلى دقيقتين فقط وفق ما اكده للوفد أوسكار نويز رئيس لجنة الحكام:"

وتابع:" فى حين طلب عبد الحفيظ سماع خمس دقائق و٧ ثوانى هى مدة حديث حكم المباراة محمود وفا مع محمود عاشور حكم الڤار خلال ازمة ركلة الجزاء ".

وأتم:" ما طلب عبد الحفيظ سماع كل ما دار بين الحكم ولاعبى الفريق بعد المباراة وترتب عليه العقوبات التى اعلنتها رابطة الاندية مؤخرا مستغربا ان اتخاذ أخفى هذه التسجيلات خلال تواجد الوفد الرسمى".