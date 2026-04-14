لا تتصدر المشهد وحدك.. ميدو يوجه رسالة إلى سيد عبدالحفيظ بعد أزمة اتحاد الكرة

وجّه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة نصيحة إلى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على خلفية الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى أن يقبل عبدالحفيظ نصيحته، مؤكدًا أن الظهور الدائم في صدارة المشهد قد يكون له تأثير سلبي، مضيفًا: “مش لازم تكون إنت دايمًا متصدر المشهد لوحدك، لأن ده في الآخر بيحرقك”.

وأوضح أن من بين الأسباب التي أدت إلى رحيل عبدالحفيظ في فترته السابقة مع الأهلي، تصدره المشهد بشكل منفرد، وهو ما جعله يتحمل الضغوط بالكامل.

وأضاف ميدو أن الظهور الفردي في الأزمات قد يخلق انطباعًا لدى المسؤولين بأن الشخص هو سبب المشكلات، مشددًا على ضرورة توزيع الأدوار وعدم تحمل المواجهة بشكل منفرد.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أنه يتحدث من واقع تجربة شخصية، قائلاً إنه وقع في نفس الخطأ أكثر من مرة، وهو ما دفعه لتقديم هذه النصيحة لتجنب تكرارها.