أوسكار رويز يكشف كواليس أزمة الحكام الأجانب لمباراة الأهلي والزمالك

كشف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، تفاصيل أزمة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت كان السبب الرئيسي في صعوبة تنفيذ الطلب.

وأوضح رويز، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخطاب الخاص بطلب الحكام الأجانب وصل يوم 9 مارس، وهو يوم إجازة في أوروبا، بينما كانت المباراة مقررة يوم 11 من الشهر نفسه، ما منح اللجنة مهلة لا تتجاوز 48 ساعة فقط لتوفير طاقم تحكيم أجنبي.

وأضاف أن هناك رغبة من جانب مسؤولي اتحاد الكرة في الاستعانة بحكام أوروبيين، إلا أن ارتباطات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حالت دون ذلك، في ظل انشغال عدد كبير من الحكام بهذه المنافسات.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع عدة اتحادات من الدوريات الكبرى، إلا أن بعض الدول مثل إنجلترا وإيطاليا وفرنسا رفضت إرسال حكام في هذا التوقيت، ما زاد من تعقيد الموقف.

وأكد رويز أنه تم التفكير في الاستعانة بحكام من البرازيل، لكن بُعد المسافة وصعوبة الإجراءات خلال وقت قصير حالا دون إتمام الأمر.

وشدد رئيس لجنة الحكام على أن اللوائح تنص على ضرورة تقديم طلب استقدام حكام أجانب قبل 10 أيام من موعد المباراة، مع استيفاء الإجراءات الإدارية والمالية، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة بسبب ضيق الوقت.

وفي سياق متصل، أوضح رويز أن اتحاد الكرة لا يمانع في إتاحة تسجيلات تقنية الفيديو للأندية، مؤكدًا أن هناك شفافية في هذا الملف، وأنه سبق تلبية طلبات مماثلة في مواسم سابقة.