البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا دراميًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني لمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

بدأ اللقاء بضغط مبكر من جانب المقاولون العرب، حيث تمكن جواكيام أوجيرا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة، مستغلًا حالة الارتباك الدفاعي لأصحاب الأرض.

ورغم محاولات البنك الأهلي للعودة في النتيجة خلال الشوط الأول، فإن التنظيم الدفاعي للمقاولون حال دون ذلك، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، دخل البنك الأهلي برغبة قوية في تعديل النتيجة، ونجح أحمد ياسر ريان في إدراك التعادل بالدقيقة 67، قبل أن يواصل الفريق ضغطه الهجومي حتى أحرز أسامة فيصل هدف الفوز في الدقيقة 81.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعد طرد أحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 92، فيما حرمت العارضة المقاولون العرب من هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

بهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم في جدول ترتيب مجموعة الهبوط، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 23 نقطة، لتتعقد مهمته في صراع البقاء بالدوري الممتاز.