بـ 72 ميدالية مصرية و20 رقما قياسيا عالميا.. شرم الشيخ تختتم منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز 2026

اختتمت فعاليات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز 2026، والتي اقيمت في حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

وقد شهدت البطولة نجاحاً تنظيمياً وفنياً واشادة من الاتحاد الدولي، بمشاركة 133 سباحاً وسباحة يمثلون 19 دولة و38 نادياً عالمياً.

تمكن السباحون المصريون من اعتلاء منصات التتويج بإجمالي 72 ميدالية على مدار يومي المنافسات، وجاء الحصاد كالتالي:

نتائج اليوم الأول:

اكتسحت الأندية المصرية المنافسات في اليوم الافتتاحي بحصد 39 ميدالية متنوعة (8 ذهبيات، 13 فضية، 18 برونزية).

نتائج اليوم الثاني:

وفي ثاني ايام البطولة واصل أبطال مصر تألقهم حيث تمكنوا من إضافة 33 ميدالية جديدة (4 ذهبيات، 13 فضية، 16 برونزية)، ليرتفع الإجمالي النهائي إلى 72 ميدالية، وسط تألق لافت لأندية الصيد، سموحة، هليوبوليس، إنبي، والغابة.

أثبتت البطولة قوتها الفنية بتحطيم 20 رقماً قياسياً عالمياً (CMAS World Records) على أرض شرم الشيخ، حيث شهد اليوم الأول تحطيم 9 أرقام، بينما شهد اليوم الثاني تحطيم 11 رقماً إضافياً.

من جانبه، أعرب الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي، عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، قائلاً: "إن حصد سباحينا لـ 72 ميدالية هو إنجاز تاريخي يثبت أن مصر تمتلك قاعدة أبطال قوية في كافة الأعمار. تمثيل أنديتنا كان مشرفاً للغاية ورفع اسم مصر عالياً أمام وفود 19 دولة".

وأضاف الشاذلي: "تحطيم 20 رقماً قياسياً عالمياً يعكس الجودة العالية لحمام السباحة الأولمبي والاحترافية في التنظيم. مدينة شرم الشيخ كانت وما زالت فخراً لنا جميعاً، وهي الرسالة الأقوى للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والريادة الرياضية، ونحن جاهزون دائماً لاستضافة أكبر الأحداث الدولية".

واختتم الشاذلي تصريحاته بان الاتحاد المصري للغوص والانقاذ تلقي اشادة من السيد الكسندر اكسياركوس، رئيس لجنة السباحة بالزعانف في الاتحاد الدولي للغوص ومندوب الاتحاد الدولي، بقوة التنظيم المصري وخروج البطولة بشكل رائع في ظل سعادة كبيرة من جميع المشاركين المصريين والاجانب.