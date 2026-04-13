المنتخب الوطني للكرة النسائية يختتم استعداداته لمواجهة السعودية وديا غدا

أدى منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية، تدريبه الأول على الملعب الفرعي بإستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة منتخب السعودية للسيدات، والمقررة إقامتها في السابعة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

واشتمل المران اليوم على فقرة بدنية خفيفة، تحت إشراف محمد عادل، قبل أن ينتقل الجهاز الفني إلى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية لتجهيز اللاعبات فنيًا، استعداداً للمباراة المرتقبة.

واستمر التدريب لمدة 50 دقيقة، حرص خلالها الجهاز الفني على تخفيف الأحمال البدنية، والوصول باللاعبات إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل اللقاء.

وشهد المران اليوم، حضور الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة تطوير المدربين باتحاد الكرة، ورئيس بعثة المنتخب في السعودية، والذي حرص على تحفيز اللاعبات ومطالبتهن ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.