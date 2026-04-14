رغم توسلات المراقب.. عاشور يرفض مصافحة وفا عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من التوتر والجدل دارت بين طاقم التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": ان حكم الڤار محمود عاشور رفض مصافحة محمود وفا حكم المباراة عقب صافرة النهاية واشار شبانة ان عاشور كان منفعلا جدا رغم محاولات مراقب المباراة أثناءه عن موقفه إلا انه رفض مصافحة الحكم او اللقاء به وفق البروتوكول التحكيمى وترك الملعب منفردا !!

وأضاف:" هناك خلافًا وقع بين حكم الفيديو وحكم الساحة محمود وفا، وعاشور كان يرى أنها ركلة الجزاء صحيحة بنسبة 100%، بينما تجاهل حكم الساحة احتسابها رغم استدعائه للمراجعة.

وتابع شبانة: محمود عاشور يرى أن القرار أثر على مظهره التحكيمي، واتهم تصرفات محمود وفا وكأنه يقصد اظهاره مخطىء للتأثير على تاريخه التحكيمى.

وأوضح شبانة :" انه وفقا لبروتوكول الڤار هناك كاميرا محددة تستخدم لتحديد ركلات الجزاء وفي حال وجود جدل هناك كاميرا اخرى، إلا ان حكم الساحة اصر على طلب كاميرا التسلل، وهو ما تسبب في صدام بين الطرفين."