ضغوط كبيرة.. أوسكار رويز يكشف كواليس أزمة حكام القمة وخطاب الـ 48 ساعة

كشف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، تفاصيل جديدة بشأن أزمة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي شهدت انسحاب النادي الأهلي.

وأوضح رويز أن اللجنة تلقت خطابًا رسميًا من الأهلي يوم 9 مارس، يطلب خلاله استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، مشيرًا إلى أن الطلب جاء قبل موعد اللقاء المحدد يوم 11 من الشهر نفسه بـ48 ساعة فقط.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هذا التوقيت تزامن مع ضغط كبير على الحكام الأوروبيين، في ظل إقامة جولات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث كانت هناك 24 مباراة تُدار بواسطة أطقم تحكيمية كاملة، ما صعّب من مهمة التعاقد مع حكام في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن اللجنة حاولت التواصل مع حكام من أوروبا، كما بذل المهندس هاني أبو ريدة جهودًا كبيرة من خلال علاقاته، إلا أن ضيق الوقت حال دون إتمام الاتفاق.

واختتم رويز تصريحاته بالتأكيد على أن خيار الاستعانة بحكام من البرازيل أو المكسيك كان مطروحًا، لكنه واجه صعوبات إدارية ومادية، إلى جانب تحديات السفر وطول المسافة، ما أدى في النهاية لتعذر تنفيذ الفكرة.