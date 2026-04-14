نجم الزمالك السابق: الفريق يقدم موسمًا مميزًا بفضل الروح والعزيمة

أكد محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول للأبيض قدم نموذجًا مميزًا هذا الموسم، مشددًا على أن كرة القدم لا تعتمد فقط على الأموال، بل على الجوانب الفنية والروح والعزيمة داخل الملعب.

وأشار محمد إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إلى أن معتمد جمال يتعامل بشكل مميز مع المباريات، مؤكدًا أن قراراته الفنية دائمًا ما تكون صائبة وتُحدث الفارق في توقيتات حاسمة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كبيرًا من اللاعبين، خاصة قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد، مؤكدًا أن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية إذا استمر بنفس الروح والانضباط.

وحرص محمد إبراهيم على توجيه الشكر إلى حازم إمام وتامر عبد الحميد، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقومان به داخل قطاعات الناشئين، والعمل على تجهيز عناصر مميزة تمثل مستقبل القلعة البيضاء.