تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص وفان من ماركات مختلفة ، لعدد من الجهات الحكومية المختلفة، وذلك يوم الاربع 22 ابريل الجاري.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

وتضم جلسة المزاد العلني سيارات تويوتا كورولا، بي ام دبليو، رانج روفر، نصر، جيب شيروكي، فيات، نيسان، ايسوزو، هيونداي، فوتون ، شيفروليه، ميتسوبيشي، بيجو، سوزكي، نيفا، شاهين، بيلاروسي، جاوا، انرناس، ماجروش، بيدفورد، جي ام سي، أوبل، فولكس، فانتوم، تاتا، ايشر، رينو، لاندروفر، لادا.

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.